Bale viaja para Londres e cresce o mistério

O Real Madrid começou a semana a preparar a partida frente ao Leganés (quarta-feira às 20h15) no Santiago Bernabéu e Bale foi ausência notada no treino. Só que desta vez o galês foi apanhado pelo 'El Chiringuito' no aeroporto em Madrid a embarcar para Londres.





Fontes do clube merengue disseram ao 'As', que Bale viajou para a cidade inglesa para resolver assuntos pessoais com a permissão de Zidane. Há versões que a viagem se deveu a uma reunião com o empresário. O jornal espanhol avança que a saída do avançado no mercado de janeiro está em cima da mesa.A versão oficial diz que Bale tem estado afastado da equipa por lesão mas a natureza da mesma é desconhecida.