Bellingham eleito o melhor do mês da Liga espanhola

Jude Bellingham foi eleito o melhor jogador da La Liga em agosto. O médio do Real Madrid, resgatado ao Dortmund a troco de 103 milhões de euros, teve impacto imediato na equipa merengue com quatro golos e uma assistência nos primeiros três jogos do campeonato. Tornou-se no primeiro inglês a ser galardoado com este prémio. "Só foi possível graças à incrível receção de boas-vindas que o clube e os adeptos tiveram", disse o médio de 20 anos. Bellingham ficou à frente de Nico Williams (Ath. Bilbao), De Jong (Barça) Isco (Betis) e Baena (Villarreal).