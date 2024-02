Bellingham está lesionado e é baixa para as próximas três semanas

Parte médico de Bellingham.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2024

Jude Bellingham está lesionado e vai falhar os próximos jogos do Real Madrid. O anúncio foi feito este domingo pelo clube que refere que o jogador sofreu "uma entorse grave no tornozelo esquerdo".O médio inglês foi substituído ontem na vitória sobre o Girona após ter sido pisado por Pablo Torre. O conjunto merengue não revelou o tempo de paragem, mas é expectável que Bellingham fique afastado dos relvados cerca de três semanas. Assim, o jogador não será opção para o encontro da próxima terça-feira frente ao Leipzig, partida da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O médio vai também falhar os jogos para a LaLiga com o Rayo Vallecano (no próximo dia 18), Sevilha (dia 25) e Valencia (2 de março). Contudo, se a recuperação correr conforme previsto, Bellingham deverá estar apto para a partida da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (6 de março)."Após os exames realizados hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid, o nosso jogador Jude Bellingham foi diagnosticado com uma entorse grave no tornozelo esquerdo. Evolução pendente", pode ler-se em comunicado.