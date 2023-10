Bellingham imparável: inglês já superou arranque de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Jude Bellingham tem sido um dos rostos da excelente campanha que o Real Madrid tem feito tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, prova onde soma duas vitórias consecutivas. O médio inglês, contratado no último mercado de transferências ao Borussia Dortmund por 103 milhões de euros, assumiu o papel de talismã da equipa orientada por Carlo Ancelotti, somando ações que se têm revelado importantíssimas nos triunfos já conquistados pela formação de Madrid.

O arranque espetacular de Jude Bellingham ao serviço do Real Madrid já superou, contudo, o de Cristiano Ronaldo, o melhor marcador de sempre do clube. Em nove jogos disputados com a camisola dos merengues, o internacional inglês de apenas 20 anos já somou 11 participações diretas para golo (8 golos e 3 assistências), superando o registo do craque português nesse mesmo período de tempo (9).

No último jogo contra o Nápoles, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Jude Bellingham foi novamente decisivo, ao apontar um golo e uma assistência no triunfo espanhol por 3-2, que valeu a liderança isolada do Grupo C. A exibição, contudo, valeu-lhe uma distinção por parte do Painel de Observadores Técnicos da UEFA, que nomeou como o melhor jogador em campo na partida. "Sobre o meu desempenho? Eu não analiso muito isso até ao momento em que me sento e assisto outra vez ao jogo. Mas estou feliz, e estamos focados para os próximos jogos. Foi uma grande noite", atirou o médio inglês, em declarações no final da partida de ontem (terça-feira).