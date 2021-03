Benzema assume que gostava de voltar a jogar com Ronaldo: «Não sou presidente nem treinador...»

O avançado francês Karim Benzema, do Real Madrid, garantiu esta segunda-feira que gostaria de voltar a jogar com Cristiano Ronaldo, e abriu também a porta à contratação do futebolista norueguês Erling Haaland, aos alemães do Borussia Dortmund.

"Não sou presidente, nem treinador, e não sei se o Cristiano está, ou não, bem na Juventus, mas claro que gostaria de voltar a jogar com ele. Comigo sempre se comportou bem e creio que é um jogador que vai sempre marcar golos", afirmou o internacional francês, que representa o Real Madrid desde a temporada 2009/2010.

Benzema, que foi companheiro de Ronaldo na equipa merengue durante nove épocas, assumiu ter gostado de jogar ao lado do internacional português: "Com Cristiano fiz muitas coisas no Real Madrid. Marcámos muitos golos, fizemos muitas assistências. Mas ele foi embora já há três anos".

O francês abriu ainda a porta à contratação do jovem avançado norueguês Erling Haaland, de 20 anos, que tem chamado a atenção de grandes clubes europeus, entre os quais o Real Madrid.

"Estou aqui há muitos anos, e a cada mês que passa fala-se de contratações, de avançados que podem marcar muitos golos. Haaland é um jogador jovem, que marca muitos golos na sua equipa. Se um dia o Real Madrid o quiser e ele tiver a possibilidade de vir, pois que venha para ao pé de nós", defendeu.