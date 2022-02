Benzema continua em dúvida para o jogo com o Paris Saint-Germain

Benzema subiu esta quarta-feira ao relvado na companhia dos restantes companheiros de equipa, mas continuou a trabalhar à margem do grupo de trabalho orientado por Carlo Ancelotti.

O avançado internacional francês segue há 17 dias consecutivos a recuperar de uma lesão contraída no duelo com o Elche, da 22.ª ronda do campeonato, e tem sido desde então dúvida para o embate da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Paris Saint-Germain, um dos candidatos à conquista do título europeu de clubes.

De recordar que Benzema tem sido uma das principais figuras da boa campanha do Real Madrid no campeonato espanhol. O experiente avançado gaulês lidera a lista de melhores marcadores da prova, com 17 golos, contando ainda com sete assistências. O jogador que mais se aproxima de Benzema é o companheiro de equipa Vinícius Jr, com 12 tentos apontados. Raúl de Tomás, ex-avançado do Benfica, é atualmente o terceiro maior goleador da prova esta época, também com 12 finalizações certeiras.