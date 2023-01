Benzema: «Cristiano Ronaldo? Não precisamos de tirar fotos para dizer que somos amigos»

Cristiano Ronaldo visitou ontem o plantel do Real Madrid, por ocasião da passagem do clube por Riade para disputar a Supertaça espanhola, e pelo meio conversou e tirou fotos com alguns dos ex-colegas e até Carlo Ancelotti, técnico que o comandou aquando da sua passagem pelo clube.Contudo, houve outros velhos conhecidos com os quais CR7 não privou ou tirou fotos, como por exemplo Karim Benzema. Essa ausência acabou por ser tema de conversa na conferência de imprensa deste sábado, mas o avançado francês desvalorizou e deixou claro que a amizade não se mede pelos posts nas redes sociais."Não precisamos de tirar fotos para dizer que somos amigos. As fotos são para o Instagram ou o Twitter, isso é outro mundo. Não tivemos tempo para nos cumprimentarmos, porque eu estava a treinar e, em seguida, ele também foi treinar. Espero vê-lo amanhã no estádio e falar um pouco com ele", disse o avançado francês, na antevisão ao duelo com o Barcelona, a disputar pelas 19 horas de domingo.