Benzema de regresso e com prémios no ‘bolso’

Boas notícias para Carlo Ancelotti. Depois de três semanas a recuperar de uma lesão na coxa direita contraída frente ao Celtic a 6 de setembro, Benzema pode regressar às opções do técnico no domingo, frente ao Osasuna. O avançado francês, de 34 anos, regressou ontem aos treinos. “Estou feliz de voltar a treinar com a equipa. Passou algum tempo e pude fazer uma nova pré-época. Sinto-me muito bem, confortável e tenho vontade de jogar no domingo”, salientou Benzema.

Após o treino, o goleador e candidato à Bola de Ouro, seguiu para a gala dos prémios da ‘Marca’, onde foi a grande figura ao ser galardoado com três prémios: o de melhor marcador da La Liga (27 golos), o troféu Di Stéfano (melhor jogador) e ainda o de MVP para os adeptos.

Modric é baixa

O tão badalado ‘vírus FIFA’, que criou inúmeros problemas ao Barcelona, afetou agora o Real Madrid. Luka Modric regressou dos compromissos da seleção croata com uma lesão muscular ao nível da anca, pelo que irá ficar afastado durante aproximadamente dez dias, falhando não só encontro com o Osasuna mas também o duelo com o Shakhtar, para a Champions.

Ronald Araujo operado com êxito

O central do Barcelona Ronald Araujo foi ontem operado com sucesso ao tendão do adutor da perna direita, informou o clube em comunicado. O uruguaio lesionou-se ao serviço da seleção no particular frente ao Irão, o que vai obrigar a FIFA indemnizar os catalães. O tempo estimado de recuperação é de dois meses, pelo que o defesa de 23 anos tem o Mundial em risco.