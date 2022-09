Benzema 'desaparece' das redes sociais

Karim Benzema apagou as contas oficiais que tinha nas redes sociais - no Facebook, Instagram e Twitter - no sábado depois do jogo frente ao Betis, que terminou com uma vitória do Real Madrid (2-1) O motivo que levou o internacional francês a 'desaparecer' não foi revelado, mas o 'apaganço' do avançado está a suscitar muitas dúvidas em Espanha, ainda mais numa altura em que continua em maré alta, dias depois de ter ganhado o prémio de melhor jogador do ano pela UEFA. Segundo o jornal 'AS', pode tratar-se de uma decisão pessoal do jogador ou então de um problema de segurança que tenha obrigado Benzema a encerrar as suas contas.