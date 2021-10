Benzema e o clássico sem Messi: «Continua a ser o melhor jogo que existe»

Já lá vão os tempos em que o Clássico contava com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas Benzema defende que o duelo entre Real Madrid e Barcelona continua a ser o "melhor jogo que existe no futebol". O avançado francês fez a antevisão à partida do próximo dia 24, abordando a ausência do craque argentino e uma possível candidatura à Bola de Ouro.





"Para mim, continua a ser o mesmo. Continua a ser o melhor jogo que existe no futebol. Não importa os jogadores que lá estejam, quem tenha saído ou quem vá entrar. O Real Madrid-Barcelona é histórico. Os nomes mudam, mas antes havia Zidane, Ronaldinho, Ronaldo, Eto'o... Real-Barça será sempre Real-Barça".O craque gaulês lembrou que apesar do momento dos blaugrana não ser o melhor, os catalães não deixam de ser uma ameaça."Nunca há uma boa altura para os defrontar. Uma equipa como o Barcelona ou qualquer outra de elite pode fazer um jogo mau e recuperar logo a seguir. É uma partida que não podemos abordar de forma ligeira, apesar de não terem estado tão bem nas últimas".Questionado acerca de uma possível vitória na corrida pela Bola de Ouro, Benzema assegurou ser "um sonho desde criança". "Tenho essa vontade. Representa os melhores jogadores do mundo e é incrível estar nessa lista. É satisfatório e sempre foi um objetivo. Quando jogo não penso na Bola de Ouro, penso em ajudar a equipa a ganhar, em proporcionar espetáculo. O troféu vem como resultado disso por ser mais uma recompensa individual", terminou.