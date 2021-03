Benzema: «Eu estava feliz ao lado do Cristiano Ronaldo»

Karim Benzema revelou em declarações à revista Icon, do jornal El País, que passou a desempenhar um papel diferente quando Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid. O avançado francês, que falou também das suas origens, reconheceu que o português "é um dos melhores do Mundo".





"A saída do Cristiano permitiu-me desempenhar um papel diferente. Ele marcava 50 golos por época e era preciso adaptarmo-nos ao seu jogo. É um dos melhores do Mundo e eu estava feliz ao seu lado", considerou Benzema, que elogiou também o treinador, Zinedine Zidane. "É um irmão mais velho, está sempre a dar-me conselhos."O jogador recordou as suas origens humildes. "Venho de um bairro onde as coisas eram difíceis. Quando via os rapazes mais velhos bem vestidos e com carros bonitos, queria ser como eles", refere Benzema, explicando que nunca teve ídolos, mas sim modelos. "No futebol o Ronaldo, o brasileiro. Admiro também o Tyson porque os dois viemos de baixo e fomos subindo pouco a pouco. As coisas não foram fáceis e nunca nos deram nada."O avançado, por outro lado, explica por que por vezes parece uma pessoa distante e fria. "Tenho sentimentos mas nunca mostrarei as minhas debilidades, mesmo que as tenha. Quando estou mal guardo isso para mim."Mas há uma coisa que o tira do sério: racismo: "É asqueroso, horrível e sujo. Todos somos iguais."