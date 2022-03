Benzema falha receção do Real Madrid ao Barcelona

O avançado Karim Benzema falhou este sábado o treino do Real Madrid e vai estar ausente da receção ao rival Barcelona, no domingo, para a Liga espanhola, devido a uma lesão no gémeo da perna esquerda

O avançado francês lesionou-se na passada segunda-feira, no triunfo por 3-0 em Maiorca, onde marcou dois golos, e não vai recuperar a tempo do embate com os catalães.

Segundo fonte do clube citada pela agência noticiosa EFE, o gaulês também não irá integrar a seleção francesa, nos jogos particulares frente a Costa do Marfim e África do Sul, na quinta-feira e no dia 29 de março, respetivamente.

Com 22 golos, Benzema está no topo da lista de melhores marcadores da LaLiga, que é liderada pelo Real Madrid, com 66 pontos, mais 10 do que o Sevilha, enquanto o Barcelona ocupa o terceiro lugar, com 51.