Benzema farto de ex-jogador do PSG: «Falas demasiado»

Karim Benzema resolveu responder a Jerôme Rothen nas redes sociais. O antigo futebolista do PSG, que atualmente colabora com a RMC Sport, disse na emissão de rádio 'Rothen s’enflamme' que Kylian Mbappé é mais importante e decisivo da seleção francesa do que o avançado do Real Madrid, recém-vencedor da Bola de Ouro.Numa storie do Instagram, onde publicou uma foto de Rothen em 2010, quando foi cedido aos turcos do MKE Ankaragücü, Benzema atirou: "Falas demasiado... continua concentrado".Pouco depois partilhou uma foto dele próprio com a Bola de Ouro e deixou uma nova mensagem: "Concentrado".