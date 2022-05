Benzema iguala registo de Cristiano Ronaldo na Champions e fica a um golo de Raúl

Karim Benzema é apontado pela crítica como o principal candidato a vencer este ano a Bola de Ouro e aquilo que vai fazendo semana a semana ajuda a justificar essa teoria. Esta quarta-feira, na hora da verdade diante do Man. City , o francês voltou a fazer das suas, ao assinar o golo do apuramento do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, o seu décimo nas rondas a eliminar desta edição da Champions.Um registo que lhe permite igualar algo que no passado recente apenas Cristiano Ronaldo havia conseguido em 2016/17. Melhor do que esta dupla apenas Ferenc Puskás, que em 1959/60 assinou 12 golos nas rondas a eliminar da prova máxima de clubes da Europa. Mas Benzema fez mais...Com o golo marcado esta noite, o francês chegou aos 322 com a camisola do Real Madrid e ficou a apenas 1 de apanhar o lendário Raúl no segundo posto da lista dos melhores marcadores da história do clube, apenas atrás de Cristiano Ronaldo, com 451.Da partida desta noite fica ainda o registo de Rodrygo, que se tornou no primeiro jogador da história da Champions a marcar dois ou mais golos depois dos 90 minutos de uma partida das rondas a eliminar.