Benzema processa politico francês que o comparou a terrorista

Karim Benzema, um dos destaques do Real Madrid que está na final da Champions após eliminar o Manchester City , processou um político francês de extrema-direita por difamação.Damien Rieu, ex-porta voz do já extinto grupo de extrema-direita 'Génération Identitaire' e atual militante do partido 'Reconquetê', publicou no Twitter, por duas ocasiões, fotografias do jogador, comparando-o a terroristas.O primeiro tweet foi publicado a 23 de outubro de 2020 e no mesmo Benzema aparecia ao lado de Nourdine Mamoune, que foi investigado pelo assassinato do professor Samuel Paty.A 22 de novembro de 2020, Damien Rieu voltou a falar do jogador merengue na mesma rede social. Nesta ocasião, publicou quatro fotografias, em que numa delas Benzema aparece com o dedo indicador levantado. No mesmo tweet, surgem três fotografias de soldados do autoproclamado Estado Islâmico também de indicador erguido.Sylvain Cormier, advogado de Benzema, reagiu de imediato, acusando Rieu de propagar o ódio. "O seu último tweet compara Benzema a um terrorista. Temos de esperar por uma nova tragédia para reagir?", questionou.Damien Rieu vai ser ouvido no tribunal de Lyon a 23 de maio e o seu advogado, mostrando-se convicto que o seu cliente não vai ser condenado por difamação.