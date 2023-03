Benzema reage a entrevista do selecionador francês: «Mentiroso»

Karim Benzema reagiu a uma entrevista de Didier Deschamps ao jornal 'Le Parisien' e nas redes sociais apelidou o selecionador francês de "mentiroso".O técnico foi questionado sobre a prematura saída do avançado do Real Madrid da concentração dos bleus antes do Mundial do Qatar e se o jogador não devia ter ficado com a equipa até ter um diagnóstico mais sólido sobre a lesão. "Insulta-nos que diga isso. Só há uma verdade e o Karim sabe qual é. Ele foi incorporado a 14 de novembro, depois de um período de inatividade no seu clube. Seguiu um programa individualizado e propôs-se depois o seu regresso aos treinos coletivos. Não sabíamos se poderia ser titular no primeiro jogo com a Austrália", contou Deschamps.E prosseguiu: "Quando se lesionou, o nosso médico levou-o a uma clínica para fazer uma ressonância magnética. O Karim enviou os resultados para o seu médico em Madrid, que também deu a sua opinião. Regressou ao hotel já passava da meia-noite. Reuni-me com ele no seu quarto e com o nosso médico, que me comunicou o resultado da ressonância."O treinador explica que o jogador saiu da concentração abruptamente. "O Karim está chateado porque este Mundial significava muito para ele. Disse-me que estava morto. O seu regresso aos treinos não podia acontecer antes do dia 10 de dezembro. Estivemos juntos uns 20 minutos. Disse-lhe 'Karim, não há pressa. Organizas o teu regresso com o team manager'. Quando acordei dei-me conta que já tinha ido. A decisão foi dele, não dirá o contrário. Entendo e respeito."Benzema leu estas palavras e reagiu nas redes sociais: "Mas que audácia", escreveu no Instagram, partilhando um emoji de um palhaço. Depois, num gif, apelidou o selecionador francês de "mentiroso".