Benzema recorda "pequeno problema" com Mourinho: «Amanhã metes-me de início e eu vou marcar»

Benzema contou, à revista 'Onze Mondial', uma história curiosa que viveu nos primeiros meses de Real Madrid, quando 'desafiou' José Mourinho a lançá-lo num jogo com o Maiorca."A minha primeira temporada, os primeiros seis meses, foram muito difíceis. Eu estava sozinho [em Espanha], não falava a língua, era tudo complicado. Além disso, tinha chegado a um Mundo novo, a uma equipa nova, outro futebol... felizmente não desisti", explicou o francês, antes de ser desafiado a revelar um momento engraçado."O que me vem à mente é quando tive um 'pequeno problema' com José Mourinho. Vimo-nos no hotel, conversámos... era véspera de jogo com o Maiorca. Não era suposto eu jogar esse jogo. Quando falámos, eu disse-lhe: 'Amanhã metes-me de início, eu vou marcar, e vou fazer com que ganhemos a partida'. No dia seguinte, marquei e vencemos por 1-0", lembrou o francês.Benzema, recorde-se, foi uma das grandes figuras da 14.ª Liga dos Campeões do Real Madrid, que os merengues conquistaram no passado dia 28 de maio após vencerem o Liverpool na final (1-0)