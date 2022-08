Benzema revela grande mudança após saída de Cristiano Ronaldo

Durante vários anos, Karim Benzema viveu na sombra de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Em 2018, com a saída do português para a Juventus, o francês deu um salto no seu rendimento, como mostram os golos que marcou depois disso, em especial na época passada - com 44 tentos em todas as competições. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o francês explicou que tudo passou por uma mudança de mentalidade."Para mim é diferente. Depois da saída do Cristiano marquei muitos mais golos, mas quando ele estava tinha um estilo de jogo diferente, como assistente e outras coisas. Porque ele ajudou-me muito no campo e fora dele. Mas sabia que podia fazer mais. E quando ele saiu tinha chegado o momento para dizer que 'agora tenho de mudar o meu jogo e ambição'. E tenho conseguido fazê-lo", comentou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da Supertaça Europeia, que se disputa diante do Eintracht Frankfurt, na quarta-feira, em Helsínquia.Um jogo para o qual, segundo o francês, a equipa merengue está pronta. "O caminho foi muito difícil e muito bom. É um sonho estar aqui. Estamos prontos e vamos dar tudo. Espero que, como o treinador disse, o plantel seja melhor".