Benzema só tinha 17 anos mas garantiu aos colegas: «Estou aqui para vos tirar o lugar»

Karim Benzema está há mais de uma década no Real Madrid e integra a elite do futebol mundial. Conhecido também pelo seu carácter forte e pelas muitas polémicas em que se viu envolvido, o avançado francês terá sido assim desde muito jovem."Quando subia um jogador da formação, tinha que fazer um discurso ao almoço ou ao jantar, a dizer quantos anos tinha, de onde vinha e o que esperava alcançar com a camisola do Lyon. O Karim levantou-se e disse: 'Estou aqui para tirar o lugar aos avançados. Venho com dedicação, trabalho e compromisso para, seguramente, tirar-vos o lugar'", revelou à ESPN o ex-jogador Cláudio Caçapa, que foi colega de equipa do agora jogador do Real Madrid.A ousadia de Benzema no discurso não foi muito levada a sério pelos restantes jogadores, mas a verdade é que acabou por cumprir o prometido."Rimos muito com esse discurso, foi algo inesperado. E já tínhamos gente como Nilmar, Élber, Wiltord, ótimos jogadores. Para chegares assim e mandares uma frase destas, tens que ter uma personalidade muito forte. Benzema sempre teve", concluiu.