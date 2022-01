«Benzema soube desafiar-se a si mesmo quando o Cristiano Ronaldo saiu»

Marcel Desailly, antigo jogador francês que passou pelo Marselha e pelo Milan, elogiou Karim Benzema e a forma como o avançado francês reagiu à saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid."É um jogador que soube desafiar-se a si mesmo quando o Cristiano saiu. E quando estiveram juntos colocou-se à sua disposição. Foi capaz de demonstrar a cada dia que era melhor do que jogadores como o Higuaín ou o Morata. Lembro-me que tiveram de escolher com qual ficar", explicou o antigo defesa, que foi campeão do Mundo em 1998."O Florentino Pérez confiou nele desde que foi a Lyon buscá-lo. Superou o Ronaldo, o seu ídolo, em algumas estatísticas. É incrível o que está a conseguir, mas ele não é visto pelo que é", acrescentou Marcel Desailly.