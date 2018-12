Bola de Ouro: Florentino e Ramos com Modric em Paris

O médio croata vai, assim, fazer ao que tudo indica o pleno no que a prémios individuais diz respeito. Já foi considerado o melhor jogador do Mundo, pela FIFA, assim como da Europa, pela UEFA. Recorde-se que Modric venceu a Liga dos Campeões pelo seu clube e foi finalista vencido no Mundial 2018, da Rússia, pela seleção da Croácia.

Cristiano Ronaldo, vencedor de cinco Bolas de Ouro, não vai marcar presença na gala de segunda-feira por já saber que vai ficar no 2º lugar, avançou a ‘Sky Italia’. Já Modric será acompanhado por Florentino Pérez e Sergio Ramos, presidente e capitão do Real Madrid, de acordo com a 'Marca'.O craque português, de 33 anos, foi a estrela da cerimónia do ano passado, ao surgir no tabuleiro inferior da Torre Eiffel a segurar a Bola de Ouro. Este ano, tal como sucedeu nos prémios ‘The Best’ e da UEFA, sabendo que não vai ganhar, a ausência é certa.