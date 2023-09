Bono diz que chegou a ser "primeira opção" para o Real mas algo mudou: «Viu que poderia ir à CAN»

Yassine Bounou, mais conhecido por Bono, falou sobre a saída do Sevilha e os clubes interessados na sua contratação este verão, no programa 'El Pelotazo' da rádio Canal Sur. O guarda-redes, que representa agora o Al Hilal de Jorge Jesus, garantiu ter sido "a primeira opção" para a baliza do Real Madrid, após a grave lesão de Courtois no joelho, mas houve algo que inviabilizou a transferência."É o que entendo. A direção analisou a situação, viu que eu poderia ir à CAN e falhar muitos jogos durante um mês importante para o Real Madrid e não foi possível. Além disso, o clube tinha outras opções", referiu o internacional marroquino, acrescentando: "A CAN teve muita influência neste mercado, tanto para mim como para Youssef [En-Nesyri]."O Bayern Munique foi outro dos emblemas ao qual Bono foi associado no último mercado de transferências. "O Bayern esteve em contacto com o Sevilha. Pediram-me para esperar e disseram-me que iam enviar uma proposta, mas entretanto outros nomes foram sondados. Entendi que chegou a um momento em que o Bayern só queria um empréstimo. Infelizmente os clubes agora não querem gastar, é difícil", revelou, reforçando a ideia."Agora é difícil investir em jogadores como eu, de 32 anos. Não é fácil para o Bayern nem para qualquer clube. Naquele momento estava à espera e apareceu a oferta do Al Hilal", contou.