Butragueño admite ficar com Solari

Já passaram cerca de duas semanas desde que o Real Madrid foi goleado (5-1) em casa do eterno rival Barcelona, resultado que originou o despedimento de Julen Lopetegui. Daí para cá, Santiago Solari assumiu o comando técnico dos merengues de forma interina e alcançou quatro triunfos consecutivos, mas terminou o prazo!

Segundo as regras, um treinador interino só pode orientar uma equipa em quatro partidas e a direção do Real Madrid vai ter de aproveitar os compromissos das seleções para tomar uma decisão: ou contrata um treinador ou promove a antiga glória do clube. E ao que parece, Butragueño está inclinado a optar por esta última, um pouco à imagem do que sucedeu com Zinedine Zidane.

"Solari? A verdade é que estamos muito contentes com ele. Chegou num momento muito particular e conseguiu bons resultados", afirmou o diretor para as relações institucionais do Real Madrid, após os merengues terem vencido (4-2) em casa do Celta de Vigo.