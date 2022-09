Camavinga reconhece a sua maior fraqueza no futebol: «É muito má»

Aos 19 anos, Eduardo Camavinga, já sabe qual é a sua maior fraqueza no que ao futebol diz respeito: a sua perna direita. "É muito má", revelou em entrevista à 'GQ'.O médio francês, que rumou aos merengues em 2021 num negócio de 31 milhões de euros com o Rennes, assumiu ainda estar a viver um sonho. "O Real Madrid é o meu sonho desde pequeno e é o melhor clube do mundo. Quando me contrataram, não tive dúvidas e aceitei. Jogar aqui é diferente, tem outra dimensão. Quando viajo para outro país penso que as pessoas não me vão reconhecer, mas o que é certo é que reconhecem porque os jogos do Real são vistos em todo o mundo", destacou, sublinhando a ambição da equipa: "Estou feliz mas queremos mais", atirou.Camavinga reconheceu ainda que "jogar no Mundial seria um sonho" e não poupou elogios a Carlo Ancelotti: "É um dos melhores do Mundo. Fala muito com os jogadores, mesmo com os mais jovens. Quando cheguei, disse-me o que queria de mim. Quando sou titular ou suplente, transmite-me sempre muita confiança", concluiu.