Camavinga renova com o Real Madrid até 2029

O Real Madrid anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato de Camavinga, promissor médio de 20 anos que rubricou até junho de 2029. O jogador soma 114 presenças em representação dos 'blancos' e, segundo a imprensa espanhola, fica blindado por uma cláusula de rescisão de... mil milhões de euros!O internacional francês chegou aos merengues há dois anos, na altura com 18 anos, e já soma seis títulos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Supertaça Europeia, uma La Liga, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.Em condições normais, Camavinga será titular no meio-campo do Real Madrid na partida com o Sp. Braga, esta quarta-feira, para a Liga dos Campeões, até porque Tchouaméni está lesionado.