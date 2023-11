Camavinga sofre lesão no joelho e só deverá voltar a jogar em 2024

O Real Madrid, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira que Eduardo Camavinga sofreu uma rotura do ligamento lateral externo do joelho direito num treino da seleção francesa.O tempo de paragem não foi avançado pelos merengues, mas a imprensa espanhola diz que o médio deverá estar fora dos relvados durante cerca de 2 meses, voltando apenas em janeiro do próximo ano.Inicialmente, o diagnóstico da federação francesa dava conta de que Camavinga tinha sofrido uma entorse no joelho, mas os exames realizados no clube confirmaram que o francês tem uma lesão mais grave nos ligamentos."Na sequência dos exames efectuados hoje ao nosso jogador Eduardo Camavinga pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma rotura do ligamento lateral externo do joelho direito. Evolução pendente".