Camavinga vai oferecer 166 camisolas do Real Madrid a funcionários do Rennes

Contratado no último dia de mercado pelo Real Madrid, Eduardo Camavinga vai viver o sonho de praticamente todos os jovens que aspiram ser profissionais ao jogar num dos maiores clubes do Mundo, mas na hora de chegar ao topo decidiu que era também momento de reconhecer a ajuda de quem esteve ao seu lado no clube que o formou. Por isso, escreve o 'L'Equipe', o jovem médio de 18 anos tem planeado oferecer 166 camisolas do Real Madrid aos funcionários do Rennes, como demonstração da sua importância na realização desta transferência que o próprio assumiu ser um sonho.





Contratado por 31 milhões de euros, Camavinga assinou um contrato válido até 2027 com os merengues, uma equipa na qual passará a envergar a camisola 25 - isto porque a 10, que utilizava no Rennes, já tem 'dono': Luka Modric.