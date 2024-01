Capello fala da pressão de jogar no Real Madrid e dá exemplo de Secretário: «Não conseguia, bloqueava»

Fabio Capello explicou numa entrevista ao jornal 'Marca' que há jogadores que não aguentam a pressão de jogar no Real Madrid. O treinador italiano, que treinou os merengues duas vezes (em 1996/97 e 2006/07) deu como exemplo o português Carlos Secretário, contratado pelo clube espanhol na temporada de 1996/97."Nem todos os jogadores estão aptos para jogar no Real Madrid. Primeiro têm de ser muito bons, depois, quando chegam é preciso ver se aguentam a pressão. Recordo-me quando contratámos o Carlos Secretário, que jogava na Seleção portuguesa, mas não conseguia jogar no Bernabéu. É que não conseguia, bloqueava", explicou o treinador."Para alguns jogadores a temporada do covid foi muito importante. Jogaram sem espectadores e isso ajudou-os a ganhar confiança", acrescentou Capello.Secretário fez 17 jogos pelo Real Madrid na época de 1996/97, acabando por regressar ao FC Porto na temporada seguinte.