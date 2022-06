Carlo Ancelotti: «A nossa ambição não acaba aqui»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos madridistas e fazer o balanço de uma temporada em que conquistou a Supertaça de Espanha, o Campeonato Nacional espanhol e ainda a Liga dos Campeões.

"Olá, madridistas! Queria agradecer-vos a todos por estes dias incríveis de celebrações depois de uma temporada inesquecível. Conseguir a Supertaça, a La Liga e a Champions só foi possível graças ao vosso apoio incondicional e à generosidade e trabalho dos meus jogadores, do meu corpo técnico e de toda a gente no clube. Não podia sonhar com um regresso melhor. Mas a nossa ambição não acaba aqui. Agora há que descansar para regressarmos com mais força e vontade de ganhar que nunca", escreveu, numa publicação da rede social 'Twitter'.