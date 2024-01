Carlo Ancelotti: «As coisas aconteceram como eu queria, que era continuar no Real Madrid»

Carlo Ancelottinuma altura em que estava a ser associado ao comando técnico da seleção brasileira. Esta terça-feira, o treinador dos merengues confirmou que conversou com Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol, mas que pretendia continuar no emblema espanhol."A realidade, como todos sabem, é que tive contactos com o ex-presidente da CBF. Quero agradecer o carinho e o interesse de Ednaldo Rodrigues, deixou-me muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. No fim das contas, as coisas aconteceram como eu queria, que era continuar aqui. Não sei se o Brasil me vai querer em 2026...", afirmou Carlo Ancelotti na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Maiorca (amanhã, 18h15).