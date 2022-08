Carlo Ancelotti: «Depois do Real Madrid, vou-me reformar»

Carlo Ancelotti anunciou, em entrevista ao jornal italiano "Il Mesaggero", que vai terminar a carreira no Real Madrid."Depois do Real Madrid, vou-me reformar. Este capítulo encerrará a minha carreira como treinador. O Real Madrid significa alto nível, daí fazer sentido considerar este clube como o final da minha carreira", reconheceu o técnico italiano.Carlo Ancelotti iniciou a carreira de treinador em 1993 como adjunto de Arrigo Sacchi na seleção italiana. Estreou-se como treinador principal em 1995 no Reggiana, tendo depois passado por Parma, Juventus, Milan, PSG, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munique e Everton.Conta com quatro Ligas dos Campeões, duas ao serviço do Milan em 2003 e 2007 e outras duas pelo Real Madrid em 2014 e 2022. Foi o primeiro treinador a conquistar as cinco principais ligas europeias: La Liga, Premier League, Ligue 1, Serie A e Bundesliga. Ganhou ainda duas Supertaças Europeias, dois Campeonatos do Mundo de Clubes e a já extinta Taça Intertoto.