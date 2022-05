Carlo Ancelotti desvaloriza a vingança de Salah

A final da Liga dos Campeões é já este sábado e o Real Madrid exala tranquilidade dias antes do duelo com o Liverpool no Stade de France, em Paris. Nos reds, para alguns o sentimento é... de vingança. Salah, uma das principais figuras do Liverpool, saiu lesionado por Sergio Ramos na decisão de 2017/18 – que os merengues venceram por 3-1 – e vê a final como uma desforra. Ancelotti, técnico do campeão espanhol, não crê que seja caso para tanto. "Pode ser uma motivação para ele… mas o Real também perdeu uma final em Paris contra o Liverpool [ndr: em 1980/81 no Parque dos Príncipes]. Então também poderá ser uma vingança para nós", lembra o italiano. "Já nos cruzámos muitas vezes. Eu respeito-o bastante e gosto da história do Liverpool. Têm o Paisley, seis Champions, é uma a menos do que o Milan. Isso é uma motivação também. Os meus amigos milanistas até me dizem para não os deixar chegar às sete…", brinca.

Já Benzema sublinha o quão duro foi alcançar a final. "A nossa caminhada nesta Champions não foi nada fácil. Jogámos contra o PSG e eles eram favoritos; contra o Chelsea, os campeões em título; e com o City, finalistas no ano passado. Então, provámos que somos uma grande equipa e que nunca desistimos. Somos muito fortes mentalmente e com o apoio dos nossos adeptos podemos dar a volta a tudo", finaliza.

Klopp feliz com a evolução

O Liverpool vai para a terceira final em dois meses, depois de ter vencido a Taça da Liga e a Taça em Wembley, em ambas as ocasiões diante do Chelsea. Será também a terceira decisão de Champions em cinco épocas e Jürgen Klopp dá conta da evolução da sua equipa desde a derrota com o Real Madrid em 2018. "Aprendemos à maneira do Liverpool, que é sempre a mais difícil. E perdemos algumas finais importantes, obviamente. Tivemos de aprender a ganhar e a estar ao nosso melhor nível em jogos como este", frisa o treinador alemão.