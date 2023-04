Carlo Ancelotti: «Em dois anos poderíamos ganhar o que os outros não ganham numa vida»

O Real Madrid defronta esta quarta-feira o Chelsea (20 horas), jogo da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões que Carlo Ancelotti não vê como um 'tudo ou nada'."É importante pensar que é uma partida de 180 minutos e tentar jogar bem amanhã. O encontro não é decisivo, mas pode dar-nos uma boa vantagem para a segunda mão. A equipa está bem, esperançosa e motivada para voltar a competir para a Liga dos Campeões. Queremos viver outra noite mágica no Bernabéu. Estamos concentrados e focados em fazer um bom jogo. Defender melhor do que defendemos contra o Villareal e atacar como atacamos contra o Barcelona'', afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Temos de respeitar sempre a outra equipa, têm jogadores muito bons e, mesmo que não estejam no seu melhor momento, têm uma grande motivação para dar o seu melhor. É um plantel com muita qualidade''.Ancelotti teceu ainda elogios ao novo treinador do Chelsea, Frank Lampard, e defendeu que a diferença de idades entre ambos não vai influenciar em nada:''Tenho mais 20 anos de experiência, mas isso não vai mudar o que vai acontecer no jogo. É um profissional fantástico, extraordinário. Chegou há uma semana ao Chelsea e vai sair-se bem. Vivi momentos incríveis lá. Sou adepto do Chelsea, claro. Voltar? Não. Espero que Lampard faça um grande trabalho no clube''.Mas não é só ao adversário que o treinador do Real Madrid tem palavras positivas para dar: os elogios à sua equipa concluíram a conferência. "Sou fantástico na gestão mas há outras coisas, porque esta equipa está bem trabalhada. Porque se ganharmos a Taça ganhamos todos os títulos em dois anos e há equipas que não ganham isto na sua vida".O Real Madrid defronta esta quarta-feira o Chelsea pelas 20 horas no Santiago Bernabéu, em Madrid.