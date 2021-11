Carlo Ancelotti: «Gostava de ter a franqueza de Mourinho, é um homem sincero»

Carlo Ancelotti garantiu estar feliz no Real Madrid, clube onde diz que podia ficar até ao final da carreira. Em entrevista ao 'Corriere dello Sport', o treinador dos merengues defendeu a criação da Superliga Europeia e não esqueceu um treinador português, a quem deixou elogios."A oferta [do Real Madrid] foi uma surpresa boa, embora nunca tivesse perdido o contato com o clube. Se dependesse de mim ficaria o resto da vida, não há lugar melhor para o futebol e para viver. Em Madrid tudo é imutável, só mudam os treinadores. Os mesmos fisioterapeutas, a mesma visão e a mesma exigência de grandeza, apesar dos prejuízos causados pela pandemia", referiu, não querendo entrar em conversas sobre as possíveis chegadas de Haaland e Mbappé ao Santiago Bernabéu: "Vamos falar disso depois."Já sobre a falta de respeito para com o PSG, apontada por Leonardo, Ancelotti deixou claro que é algo que já não o preocupa. "Noutros tempos teria respondido de forma diferente, mas estou numa fase da vida em que só quero estar em paz com o mundo. Estou no futebol desde 1977, 30 anos como treinador. Estive em mais de 1200 jogos, já perdi a conta. Não tenho tempo nem vontade de lutar. Quando Florentino quiser mandar-me embora, não vou complicar", vincou, antes de explicar a sua forma de entender o jogo."O treinador inteligente é aquele que adapta o jogo às características dos jogadores. Seria um idiota se, com um avançado como o Vinicius [Júnior] que tem uma mota nos pés, não apostasse no contra-ataque. Outro exemplo é se tenho um Cristiano [Ronaldo], procuro muitas vezes uma forma de levar a bola até ele, não ao contrário. O mesmo com Ibrahimovic. Existem dois tipos de jogadores: os que fazem a diferença e os que devem correr. Não acredito em ideologias como o Guardiolismo, o Sarrismo. Acredito na identidade da equipa", frisou.Ancelotti abordou também a boa relação que tem com José Mourinho, de quem confessa que gostava de "ter a franqueza". "Trocamos mensagens de vez em quando. É um homem sincero."A Superliga Europeia ainda faz correr muita tinta e também o técnico do Real Madrid não fugiu ao tema. Tal como Florentino Pérez, também Ancelotti defende a criação de uma nova competição europeia."O futebol deve mudar rapidamente. Em primeiro lugar, temos de reduzir o número de jogos, jogamos muito e mal. A qualidade do espectáculo caiu, os jogadores não aguentam mais, alguns recusam-se a ser convocados para a selecção nacional. Fadiga física e mental, lesões, jogos que terminam 10-0. É hora de dizer basta", defendeu, mostrando opinião idêntica quanto a um possível Mundial de dois em dois anos. "Menos jogos e duas pausas para as seleções. Falei com [Arséne] Wenger. Tenho a certeza que os jogadores e os treinadores baixariam os salários se o calendário fosse encurtado. O futebol não aguenta se continuar como está", lembrou.Carlo Ancelotti comentou ainda a prestação da seleção italiana no último europeu, mas lembrou que está num patamar abaixo de algumas das principais equipas nacionais da Europa."Em julho fez um milagre e temos que estar gratos por isso. É inferior a Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Bélgica. Teve as motivações e condições certas e Mancini preparou os jogos de forma brilhante, conseguindo algo extraordinário", enalteceu, mostrando confiança no playoff para o Mundial'2022: "O sorteio é complicado, mas vamos conseguir a qualificação."