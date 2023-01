Carlo Ancelotti irritado: «Isto não é futebol, é outro desporto»

Carlo Ancelotti criticou duramente o estado do relvado do Cacereño, clube da 4.ª divisão que o Real Madrid venceu esta noite (0-1) num encontro dos 16 avos de final da Taça do Rei."Não se pode jogar assim. Para mim isto não é futebol, é outro desporto, bonito porque as equipas pequenas podem competir contra as maiores. É bom para os seus adeptos mas estes também querem ver bom futebol", lamentou o treinador merengue após o encontro, continuando: "houve muita luta e muitas bolas bombeadas. Não era possível jogar de outra forma, a nossa equipa cumpriu com o que se pretendia e por isso estou satisfeito. Este não era um tipo de jogo com o qual estejamos habituados."Apesar do triunfo pela margem mínima, Ancelotti sublinha que a passagem do Real nunca esteve em perigo, dada a maior qualidade individual e coletiva do seu conjunto: "mas neste relvado não era possível jogar pelo chão."