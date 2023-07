Carlo Ancelotti vai a julgamento

Carlo Ancelotti vai ser julgado por fraude fiscal, depois de não ter declarado os rendimentos dos direitos de imagem em 2014 ao fisco espanhol. O técnico do Real Madrid terá mesmo reconhecido as ações que lhe são imputadas e que privaram o tesouro do país em mais de 386 mil euros. "É evidente que existem indícios suficientes para considerar que os actos sob investigação podem constituir uma alegada ofensa contra o tesouro público", disse a juíza.

Ancelotti tinha declarado os seus rendimentos como treinador do Real Madrid no ano fiscal de 2014, mas não as receitas provenientes dos seus direitos de imagem ou outros rendimentos relacionados. Por outro lado, o tribunal acabou por rejeitar uma queixa semelhante relativa à declaração de impostos de Ancelotti de 2015, que ele apresentou enquanto residente fiscal no Reino Unido.