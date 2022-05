Carvajal avisa Mbappé: «Há comboios que só passam uma vez..»

Recorde-se que Real Madrid e Liverpool medem este sábado forças na final da Liga dos Campeões (20h).

Carvajal abordou, em entrevista à 'ABC', a renovação de Mbappé pelo PSG. O lateral do Real Madrid considera que há "comboios que só passam uma vez" e lembra que o avançado tem estado "sujeito" a muita "pressão"."O miúdo tem estado sujeito a uma pressão muito forte de Paris, do PSG, dos adeptos... agora, sendo sincero, quando o Real Madrid te quer é muito difícil dizer que não. Há comboios que só passam uma vez", começou por dizer o espanhol.E prosseguiu, questionado acerca da decisão do gaulês: "É preciso estar na cabeça dele. É francês e de Paris. Está a jogar no PSG, é o melhor jogador para o seu país e deve ser muito difícil sair dessa zona de conforto. Mas insisto, há comboios que só passam uma vez e o Real Madrid está acima de qualquer jogador".Carvajal falou ainda sobre a presente edição da Liga dos Campeões, referindo que caso o Real a conquiste, será uma das mais especiais pelos adversários - PSG, Chelsea, City e Liverpool - que os merengues tiveram pela frente."Pode ser que sim [que seja a mais especial]. Esta e a décima terceira, que foi PSG, Juventus, Bayern e Liverpool na final. Mas nos dias de hoje, como está o futebol, que não é 'pay to win' [pagar para ganhar] mas é quase, talvez esta seja mais".O espanhol preferiu ainda não se alongar relativamente ao tema do fairplay financeiro de várias equipas da Europa. "Não sei dizer [se há equipas com regras distintas]. Olho para o Barcelona, que tem balanço negativo e mesmo assim continua a contratar. É complicado fazer uma análise e perceber em que ponto estamos com clubes como PSG, Man. City ou mesmo Barcelona", rematou.