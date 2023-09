Carvajal: «Com Bale, Benzema e Ronaldo sabíamos que íamos marcar 4 golos a equipas do meio da tabela»

Dani Carvajal recordou a famosa tripla de ataque do Real Madrid conhecida por BBC (composta por Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo), em entrevista ao programa 'Universo Valdano' da Movistar Plus. Questionado sobre a evolução do futebol com o passar dos anos, o lateral-direito destacou a facilidade com que os merengues marcavam golos com estes três jogadores no ataque."[O futebol] mudou bastante desde que comecei há 11 anos na equipa principal. Recordo-me que, com a BBC, sabíamos que íamos marcar quatro golos a equipas do meio da tabela para baixo. Jogavas com mais liberdade. Não eram jogos tão preparados tacticamente, porque penso que o adversário não sabia como te contrariar. Agora é difícil ver isso, qualquer equipa pode vencer-te em sua casa. A nível físico, [o futebol] melhorou muito e está tudo mais equiparado", referiu o internacional espanhol, que não teve dúvidas em eleger o top-3 de jogadores com quem partilhou balneário."Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Luka Modric. São pessoas que falam contigo e tens que estar com os teus cinco sentidos ativos, falam contigo e tens que tomar notas. Vê-los chegar às 6 da manhã e começarem a treinar... é brutal. Luka, ainda por cima, conseguiu levar um país tão pequeno a uma final do Mundial. Chegou aqui com pés de lã e a forma como tem conquistado todos é incrível", enalteceu.