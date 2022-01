Carvajal testa positivo à Covid-19 e vai falhar final da Supertaça espanhola

Dani Carvajal testou positivo à Covid-19, após os últimos testes realizados pelo Real Madrid, e é baixa para Carlo Ancelotti para a final da Supertaça espanhola diante do Athletic Bilbao no domingo (17 horas), anunciou o clube madrileno em comunicado.O lateral-direito era, até agora, um dos poucos jogadores do plantel dos merengues - assim como Mendy, Ceballos e Lucas Vázquez - que não tinha contraído o vírus. De acordo com a 'Marca', Carvajal deverá ficar cinco dias em isolamento.Recorde-se que o internacional espanhol regressou aos relvados cinco jogos depois diante do Barcelona na quarta-feira e vai voltar agora a ter de ficar de fora.