Casa de Benzema assaltada durante o Real Madrid-Elche

A casa de Karim Benzema foi, este domingo, assaltada durante o jogo entre Real Madrid e Elche, segundo informação avançada pelo jornal espanhol '20 Minutos'. A mesma fonte adianta que os assaltantes "entraram na casa do francês pelo jardim num momento em que esta estava vazia. Ainda não é conhecido o valor dos bens furtados".Esta não é a primeira vez que Benzema é vítima de um assalto. Em fevereiro de 2019, enquanto disputava uma partida no Santiago Bernabéu, o gaulês teve a sua propriedade invadida, numa altura em que também Isco e Zidane, à data treinador dos merengues, foram vítimas De resto, e de acordo com o diário espanhol, Ansu Fati, jogador do Barcelona, terá sido um dos últimos craques da liga espanhola a ser alvo destes assaltos, em novembro de 2021.