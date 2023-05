Casa de Rodrygo assaltada durante a final da Taça do Rei

Montanha-russa de emoções para Rodrygo na noite de sábado. Depois de ter conquistado a Taça do Rei com o triunfo do Real Madrid sobre o Osasuna (2-1) – onde marcou os dois golos dos merengues –, descobriu que a sua casa na urbanização La Moraleja tinha sido assaltada nessa mesma madrugada.O alerta foi feito por um funcionário da segurança privada da propriedade, que avisou as autoridades do ocorrido. Em várias zonas da casa foram visíveis os sinais de arrombamento. Ainda não se sabe os valores levados pelos assaltantes que são agora procurados pela Polícia Nacional.Recorde-se que Rodrygo é o terceiro jogador madrileno a ser assaltado no último ano, depois de Benzema e Carvajal.