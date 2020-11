Casemiro e Eden Hazard testam positivo à Covid-19

O Real Madrid informou este sábado, em comunicado publicado no sítio oficial do clube, que os jogadores Casemiro e Eden Hazard testaram positivo ao novo coronavírus nos testes realizados na manhã de sexta-feira, sendo que o médio brasileiro e o extremo belga já se encontram à parte do restante grupo de trabalho.





"O Real Madrid comunica que os nossos jogadores Casemiro e Hazard testaram positivo aos testes de Covid-19 realizados na manhã de sexta-feira.Os restantes jogadores e a equipa técnica do plantel principal, bem como todos os funcionários do clube que trabalham diretamente com os atletas, apresentaram testes negativos na mesma prova realizada durante o dia de ontem. No mesmo sentido, confirma-se que todos, à exceção de Casemiro e Hazard, deram negativo aos testes realizados na manhã de hoje", pode ler-se.