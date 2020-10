Casemiro ou Casimiro? Médio brasileiro revela o seu verdadeiro nome

Casemiro ou Casimiro? O nome do médio do Real Madrid já terá sido utilizado de ambas as formas na imprensa internacional e pelos fãs de futebol e a verdade é que ambas as formas... estão corretas. Em declarações à imprensa espanhola, o brasileiro esclareceu a dúvida e revelou a origem insólita do seu nome no meio futebolístico.





"Pouca gente sabe que na verdade eu me chamo Casimiro, porque o apelido da minha mãe é com i. Mas quando jogava no Brasil houve um jogo com o São Paulo em que as pessoas começaram a chamar-me Casemiro. Fiz um jogaço e decidi que me deviam tratar assim, com e. E assim é até agora", revelou o médio brasileiro.Para lá desse dado peculiar, Casemiro falou ainda de Gareth Bale e deixou elogios ao galês. "Dava-se muito bem com todos. Quando joga, se está concentrado, é um dos melhores do Mundo, no top-5, sem dúvidas. Oxalá que tudo lhe corra bem nesta etapa no Tottenham", disse o brasileiro, que em seguida elogiou Mbappé: "É um grandíssimo jogador e para este clube falam-se de muitos nomes. Se contratasse todos os que se falam, teríamos mais de 100 no plantel. O Mbappé não é um jogador nosso e só falarei nele quando o for... isto se isso um dia acontecer! Gosto dele, mas também do Neymar, Coutinho... São futebolistas de extrema qualidade e todos gostam deles".