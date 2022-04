Casemiro: «Se hoje eu sou um jogador com esta grandeza, é porque o FC Porto me ajudou»

“Tenho um carinho imenso pelo FC Porto”°°Casemiro em Declarações à ELEVEN | @Oscarcordeiro2#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/TwaPoEyeEv — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 6, 2022

Casemiro deixou bonitas palavras sobre a sua passagem por Portugal e, em particular, pelo FC Porto no final da vitória () do Real Madrid sobre o Chelsea, em Stamford Bridge, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões."Tenho muitas saudades [de Portugal], tenho um carinho imenso pelo FC Porto, é um prazer falar [sobre o país e clube]. Tenho um carinho pelo presidente [Pinto da Costa], pelos adeptos, pelo pessoal. Todas as vezes que me perguntam, eu tenho o prazer de falar: 'Muito obrigado, Portugal. Muito obrigado, FC Porto'. Se hoje eu sou um jogador assim, com esta grandeza, eu tenho a certeza que o FC Porto me ajudou, sem dúvida", atirou, em declarações à ELEVEN.