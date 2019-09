Casillas e a relação com José Mourinho: «Não tenho nenhum problema com ele»

No tengo ningún problema con él. Las situaciones que vivimos fueron nuestras. Pasamos momentos buenos y menos buenos.

Iker Casillas voltou atrás no tempo e abordou a sua relação com José Mourinho, técnico português que com quem esteve sob orientação no Real Madrid entre 2009 e 2014.Em resposta aos seus seguidores no Twitter, o guardião espanhol, de 38 anos, referiu que não tem "nenhum problema" com o antigo treinador dos merengues."Não tenho nenhum problema com ele. As situações que vivemos são apenas nossas. Passamos bons e maus momentos", escreveu o espanhol.