Casillas: «Nunca fecharei a porta ao Real Madrid»

Iker Casillas vai ser protagonista de uma série documental intitulada ‘Colgar las alas’, que vai estrear no próximo dia 27 em Espanha e que foi hoje apresentada. E tudo começa com o enfarte que sofreu quando se encontrava ao serviço do FC Porto. "Queria que as pessoas vissem o que pode acontecer se fores vítima de um enfarte. Muita gente vem abaixo, não tem energia para voltar a recuperar. E é preciso transmitir a ideia de que podemos recuperar."





O ex-guarda-redes falou também da possibilidade de voltar ao Real Madrid. "Não se pode esconder que depois de ter estado quase 25 anos no Real Madrid, algum dia poderei regressar. Posso ser útil a um clube que conheço muito bem. Gostaria de voltar e de transmitir os valores que me ensinaram desde pequeno. Nunca fecharei essa porta."Casillas foi forçado a deixar o futebol, mas não consegue desfrutar do futebol como ele está agora. "É difícil mudar o chip. Agora vejo um jogo e lembro-me que joguei duas vezes à porta fechada. Vejo como estão os campos."