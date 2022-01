Caso Valbuena: Benzema com conta bancária congelada após não pagar 230 mil euros de multa

A 24 de novembro de 2020, o Tribunal de Versalhes declarou Karim Benzema culpado no escândalo sexual que envolvia o ex-companheiro na seleção francesa e jogador do Olympique de Marselha Mathieu Valbuena, condenando o avançado do Real Madrid a um ano de prisão e ao pagamento de uma multa de 75 mil euros.





Contudo, relativamente à ação cível, os cinco arguidos do processo foram condenados a indemnizar o ex-jogador do Marselha em 150 mil euros pelo crime de danos morais, com Benzema a ser condenado também ao pagamento de 80 mil euros adicionais por custos judiciais do processo, uma decisão que a defesa do camisola 9 do Real Madrid, entretanto, já recorreu.A soma dos dois valores perfaz um total de 230 mil euros, valor que, de acordo com o jornal francês 'Le Parisien', foi esta sexta-feira retirado da conta bancária de Benzema, isto depois de a defesa de Mathieu Valbuena ter requerido a penhora do montante... que o avançado do Real Madrid até ao dia de hoje não tinha pago. Esta ação por parte da defesa do ex-jogador do Marselha motivou o congelamento da conta bancária do craque francês, que entretanto já viu o acesso às suas poupanças ser desbloqueado."Estas são as consequências lógicas da decisão de pagamento imediato. Pedimos um pagamento extrajudicial que nunca ocorreu, estão passamos para a próxima etapa", afirmou esta sexta-feira Paul-Albert Iwens, advogado de Valbuena, em declarações à AFP.Segundo a mesma publicação, a defesa de Benzema considera a sentença "grave e muito injusta", pelo que vai recorrer em segunda instância para evitar tal multa.