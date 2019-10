China volta a ser hipótese para Bale: 'amuo' com Zidane empurra galês para fora do Real Madrid

Depois de ter sido 'apanhado' no aeroporto de Madrid a embarcar para Londres, Gareth Bale deve estar de malas feitas para deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências e a China parece ser o próximo destino do avançado galês.

Segundo o jornal espanhol 'Marca', a relação de Bale com o treinador dos merengues voltou a piorar após algumas semanas de tréguas e o jogador, de 30 anos, já terá dado ordens ao seu empresário (Jonathan Barnett) para procurar um novo clube no mercado de janeiro.



Bale já havia dado sinais de querer deixar a capital espanhola no último verão, mas acabou por continuar no Bernabéu e Zidane utilizou-o em sete jogos da presente temporada, nos quais apontou dois golos. Contudo, o facto de ter ficado de fora de uma convocatória na Liga dos Campeões - receção aos belgas do Brugge, a 11 de outubro - terá provocado novo descontentamento do avançado galês.



A 'Marca' adianta que a China volta a estar no 'radar' de Gareth Bale e que o Shanghai Shenhua - atual 11º colocado da liga chinesa - reativou o interesse demonstrado no último verão e pode mesmo avançar para a compra do jogador galês - que aufere cerca de 15 milhões de euros por época no Real Madrid - no sentido de contar com "uma estrela para a próxima temporada", com início em março de 2020.



Até porque, escreve o desportivo espanhol, poucos clubes das ligas europeias se mostram disponíveis a suportar uma eventual transferência e ainda o elevado salário de um jogador que nas últimas seis temporadas jogou cerca de 53 por cento dos minutos e contraiu... 26 lesões.