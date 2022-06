Cicinho treinou bêbado no Real Madrid: «Bebia café para tirar o bafo e tomava banho de perfume»

Cicinho, antigo lateral brasileiro que representou o Real Madrid entre janeiro de 2006 e agosto de 2007, confessou, no último episódio da série 'Ressaca', exibida pela 'EPTV', que chegou a ir para os treinos dos merengues bêbado."Se me perguntarem se já fui treinar bêbado no Real Madrid, já. Bebia café para tirar o bafo e [tomava] banho de perfume. Na minha profissão, como ex-atleta profissional de futebol, era fácil. Não precisava de dinheiro para conseguir bebida, as pessoas tinham o prazer de me dar em restaurantes...", começou por explicar.Cicinho, que atuou ao lado dos 'galáticos' Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo ou Roberto Carlos, lembrou onde começou o vício pelo álcool. "Aos 13 anos, quando provei pela primeira vez, nunca mais parei. Morava no interior, e aos fins de semana reuníamos os amigos e costumávamos sair para as praças, discotecas. Havia um bar ali perto, e eu por ser menor tentava esconder-me, pedia aos adultos para irem comprar e bebia às escondidas dos meus pais e da polícia".Agora com 41 anos, o brasileiro, internacional pela canarinha em 17 ocasiões, arrepende-se de tudo o que fez. "O álcool cerca-te das pessoas que gostam desse estilo de vida, e as pessoas que te amam verdadeiramente são excluídas. Quando te encostam à parede, a dizer que isso não está certo, não queres ouvir. Tenho um filho de 15 anos e estou sempre a pedir-lhe desculpa. Na altura ele tinha dois anos e nem percebia bem, mas na minha cabeça isso ficou gravado", concluiu.