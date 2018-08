Coentrão divulga foto para mostrar que não está desaparecido

Onde anda Fábio Coentrão? A pergunta foi lançada esta quarta-feira pelo jornal 'As' e em pouco tempo ganhou impacto um pouco por todo o lado. O diário espanhol lembrou que o lateral andava desaparecido desde a final da Taça de Portugal. Para acabar com as dúvidas, o internacional português divulgou imagens do local onde se está a treinar.O internacional português, de 30 anos, esteve na última época no Sporting, cedido pelos campeões europeus, que pagaram parte do salário.Fora dos planos de Lopetegui, Coentrão está vinculado aos merengues até 30 de junho do próximo ano e o elevado salário (2,5 milhões de euros limpos) é obstáculo à sua colocação.